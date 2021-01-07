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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanı Avkıran’ın acı günü

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Avkıran’ın acı günü

Askeri tören

İsaf Baros Cenaze Kalp Krizi Askeri Tören 

-Cenaze töreninden genel görüntüler
-Detaylar

( KASTAMONU )- Jandarma komutanının babası askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı KASTAMONU

- Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran’ın babası Emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Barbaros Avkıran, misafir olarak geldiği Kastamonu’da kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran’ın babası Emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Barbaros Avkıran (82), misafir olarak geldiği Kastamonu’da kalp krizi geçirerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran’ın babası Emekli Başçavuş Barbaros Avkıran kurtarılamadı. Aslen Eskişehirli olan Emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Barbaros Avkıran’ın cenazesi, ikamet yeri olan Aydın’ın Efeler ilçesine gönderildi. Burada düzenlenen askeri törene müteakip Avkıran’ın cenazesi, Efeler ilçesi Kemer Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan, milletvekilleri, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sevenleri katıldı.

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