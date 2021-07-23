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KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KASTAMONU - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Trafik kazasının olduğu yer - Kazaya karışan otomobiller - Araçların çekiciye yüklenmesi - Yolun temizlenmesi - Yaralıların bir kısmının Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi Kastamonu 'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Şaban Tüzek'in (66) kullandığı 34 CTA 24 plakalı otomobil, Kastamonu - Karabük kara yoluSaltuklu Kavşağı'nda Ferdettin Demirel idaresindeki 34 AG 4098 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücü Tüzek ile aynı araçta bulunan Hülya, Demirhan ve Semira Meryem Hoca ile Muhlis ve Hanife Maden yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Karabük ve Kastamonu 'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastane 

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