KASTAMONU - Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
- Kanalizasyon borularının yenilendiği bölge - İşçinin göçük altında kaldığı yer - İşçiye ait çizme - Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Kanalizasyon boruları Kastamonu 'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İhsangazi ilçesinde göçük altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, İhsangazi Belediyesince Kastamonu Caddesi Cami Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borularını yenileyen Yılmaz Sekecek'in üzerine toprak göçtü.Durumu fark eden arkadaşları, Sekecek'i toprağın altından çıkardı.Ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sekecek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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