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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KASTAMONU - Evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı

KASTAMONU - Evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı

- Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce evin bahçesinden yaralı Doğan'ın alınması - Doğanın tedavi edilmek üzere götürülmesiEvin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da bir evin bahçesinde bulunan yaralı doğan, tedavi altına alındı.Evinin bahçesinde uçamayan bir kuş bulunduğunu gören kişi, durumu Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine bildirdi.HAYDİ ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile eve giderek hayvanı bulunduğu yerden aldı.Yaralı olduğu belirlenen doğan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Bild Hayvan 

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