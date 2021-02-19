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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KASTAMONU - Etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 4 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu

KASTAMONU - Etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 4 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu

- Sahil kıyısındaki dalgalardan görüntü Kastamonu 'da etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 4 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu - İnebolu Limanı'nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar, fırtına yüzünden denize açılamadıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde saatteki hızı 85 kilometreyi bulan fırtına, Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu.İnebolu Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, karayel şeklinde esen rüzgarın saatteki hızı 85 kilometreye ulaştı.Fırtınanın etkisiyle denizde 4 metre yüksekliğine ulaşan dalgalar oluştu.Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İneboluLimanı'nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar denize açılamadı.Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Deniz Ulaşımı 

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