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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Drone - Karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor

KASTAMONU - Drone - Karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor

- Karla kaplı Küre Dağları'ndan drone görüntüsüKarla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyorKASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre Dağları, kış ayında beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu. Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçileri kendisine çekiyor.Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçileri cezbediyor.En yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nda ağaçların karlı manzarası, görsel şölen sunuyor.Küre Dağları'nın karla kaplı manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.

Cezbe Ziyaretçiler Biyoloji 

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