KASTAMONU - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
- Abana ilçesinde denizden görüntüler - Ekiplerin Serhat Özcan'ın cesedine ulaşması - Serhat Özcan'ın cesedinin cenaze aracına götürülmesi Kastamonu 'da denizde kaybolan gencin cesedi bulunduKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Abana ilçesinde, denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.Arkadaşlarıyla 24 Temmuz'da denize giren Serhat Özcan'ın (18) akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmalarına Samsun Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopter ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK - 3 Dalış Timi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalış ekibi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri katıldı. TCSG - 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Özcan'ın cesedi, Harmason bölgesinde yüzdüğü alandan yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.DEGAK - 3 Dalış Timi tarafından denizden çıkartılan ceset, Abana Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağına getirildi. Özcan'ın cenazesi, buradan da cenaze aracıyla Abana Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
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