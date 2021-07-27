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KASTAMONU - Denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KASTAMONU - Denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

KASTAMONU - Denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

- DEGAK - 3 Dalış timinin arama çalışmaları - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın olay yerine gelmesiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi.
Arkadaşlarıyla dün denize giren Serhat Özcan'ın (18) akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.Çalışmalara Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK - 3 Dalış timi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalış ekibi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri katıldı.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Abana Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Yunus Akgül ile çalışmaları takip eden Çakır, bir araya geldiği gencin ailesine devletin tüm imkanları ile yanlarında olduklarını söyledi.

Aileyle bir süre sohbet eden Çakır, arama çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Cankurtaran 

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