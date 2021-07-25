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KASTAMONU - Denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
KASTAMONU - Denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

KASTAMONU - Denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

- Abana sahilinde ekiplerin denizde kaybolan genci arama çalışması - Sahilde toplanan vatandaşlarKastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildiKASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi.
Arkadaşlarıyla denize giren Serhat Özcan (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi. Arama çalışmalarına ilçedeki balıkçılar, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3. dalış timi ve AFAD ekipleri destek verdi.Özcan'ı bulmak için hem karadan hem de denizden başlatılan arama çalışmaları gece geç saate kadar devam etti. Ara verilen çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlanacak.

Cankurtaran 

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