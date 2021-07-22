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KASTAMONU - Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı

KASTAMONU - Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı

- Ginolu plajında yaşanan panik Kastamonu 'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Çatalzeytin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.Ginolu plajında denize giren Hakan K. ve Kemal B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, dalgaların arasında gözden kayboldu.Durumu fark eden vatandaşların yardım istemesi üzerine balıkçılardan Aytaç ve Alper Güzelaydın, tekneleri ile denize açıldı.Balıkçılar tarafından denizden çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Plaj 

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