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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu'da yoğun kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapadı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapadı

Kar yağışı görüntüleri

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Kar Kalınlığı Bild Yağışlı Hava Köy Yolları Kar Yağışı 


- Kastamonu'da 34'ü İnebolu ilçesinde olmak üzere il genelinde 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Yapılan uyarılar sonrası balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile Mart ayının son haftası Kastamonu'nun İnebolu ilçesi beyaza büründü. İnebolu-Kastamonu yolunda etkili olan yağış sebebiyle kar kalınlığı 20 santimi buldu. Yalancı bahara aldanarak kış lastiklerini söken bazı araçlar yolda kaldı. Araç sürücüleri zincir takarak yolda ilerleyebildi. Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri İnebolu-Kastamonu yolunda etkili olan kar yağışı sonrası yolları açık tutmak için iş makineleriyle yoğun çaba sarf etti. İnebolu'ya bağlı 34 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'da toplamda 181 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.
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