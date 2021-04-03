Kastamonu’da yapı malzemesi bulunan fabrikada yangın çıktı

-Fabrikanın çekilmesi

-Yanan yapı malzemelerinin çekilmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Batı Çevre Yolu üzerinde kurulu olan ve yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine orman arazözleri ile fabrikanın yangın söndürme araçları da destek verdi. Yapı malzemelerinin satışının yapıldığı alanda çıkan yangında zaman zaman patlamalarda yaşandı. Yangın söndürme ekiplerin çalışmasıyla yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında fabrika büyük oranda maddi hasar oluştu. Yangının ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.



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