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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ekiplerin eve girişi

Tahkikat Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-Ekiplerin evde arama yapması
-Ekiplerin bulduğu maddeler

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da il merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 kişi uyuşturucu ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bük Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, jandarma ekiplerince icra edilen faaliyet esnasında yapılan istihbari çalışmalar ve alınan bilgiler neticesinde (E.E.) ve (H.M.) isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi elde edilmesiyle adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ev ve eklentilerinde detaylı arama yapıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları arama neticesinde 350 gram bonzai maddesi, 10 adet rexapin 5 miligram uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu kullanma amaçlı kova düzeneği ele geçirildi. Olayda ele geçirilen malzemelere el koyma işlemi yapan jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.E. ve H.M. isimli şahıslar hakkında gerekli tahkikat yaparak adli makamlara teslim edildi. Şahıslar E.E. ve H.M. adli makamlarca tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. (Vİ-
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