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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da üç katlı ahşap ev küle döndü

Kastamonu’da üç katlı ahşap ev küle döndü

İtfaiyenin yanan eve müdahalesi

Ahşap Ev Bild Yangın Yeri Trol 

-İtfaiyenin yanan evi söndürmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 katlı ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı’ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında 3 katlı ahşap ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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