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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Olay yerinin incelemesi

Polis Cenaze Cenaze Aracı Cinayet Irak 

-Cumhuriyet Savcısının incelemesi
-Ölen şüpheli
-Cinayet şüphelisinin sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polise teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde 38 yaşındaki Sabri Bulut ile Volkan Y. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Volkan Y., yanında bulundurduğu tabanca ile Sabri Bulut’a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen Sabri Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Sabri Bulut’un cenazesi, cenaze aracına konularak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.Öte yandan yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Volkan Y. ise suç aleti tabancası ile birlikte Kastamonu Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Volkan Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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