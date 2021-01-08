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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu’da sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Kastamonu’da sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Siste hareket eden araçların çekilmesi

Güzergah Oksijen Seviyesi Oksijen Aşırı Hız Kar Yağışı 

-Etkili olan sisin görüntülenmesi
-Röportaj
-Detaylar

( KASTAMONU )- 3 gündür etkisini sürdüren sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor KASTAMONU

- Kastamonu’da D-765 karayolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında 3 gündür devam eden sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kastamonu’da etkisini artıran sis, 3 gündür aralıksız devam ediyor. Sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul karayolu ve Kastamonu-İnebolu karayolunun Oyrak mevkisinde ayrıca Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sis nedeniyle önlemlerini arttıran trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. 3 gündür etkili olan sis, şehir merkezinde de hissediliyor. Sis nedeniyle oksijen seviyesinin de düştüğü öğrenildi. "Bazen araçlar birbirlerini bile göremiyorlar" Kastamonu-Ankara karayolunda aracıyla seyir halinde olan İrfan Salcı, “Kastamonu’da 3 gündür yoğun bir şekilde sis var. Malum her yerde olduğu gibi Kastamonu’da da kuraklık var, bu yüzden kar yağışı bekliyoruz. Ama 3 gündür sis var, yağış yok. Bazen araçlar birbirlerini bile göremiyorlar. Fakat halen kar yağışı yok” dedi.
Oksijen seviyesinin düşmesi endişelendiriyor Sis nedeniyle oksijen seviyesinin de düştüğünü söyleyen Salcı, “Oksijen seviyesinin düşmesinden dolayı problem yaşayabiliriz” diye konuştu.
Sis etkisini sürdürmeye devam ediyor Sisin halen devam ettiğini söyleyen Salcı, bu yüzden Kastamonu’da 3 gündür devam eden sis nedeniyle göz gözü görmediğini kaydetti.

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