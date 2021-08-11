Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kastamonu’da şiddetli yağış sonrası bir köy su altında kaldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da şiddetli yağış sonrası bir köy su altında kaldı

Kastamonu’da şiddetli yağış sonrası bir köy su altında kaldı

Köyü su basması

Sağanak Yağış Samanlık Şiddetli Yağış Altın Sağanak 

-Samanlıkların sel suları altında kalması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sel nedeniyle bir köy sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, Daday’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, giderek şiddetini artırıyor. Özellikle ilçeye bağlı Değirmencik Köyü Sarıcı Mahallesinde etkili olan sağanak yağış, selin oluşmasına neden oldu. Köyde bulunan samanlıklar ve ekili araziler sular altında kalırken, bazı binalarda hasarlar meydana geldi. Köyün ulaşım yollarında da büyük oranda hasar oluşurken bazı evleri su bastı. Sağanak yağışın halen etkili olduğu bölgede köylüler, panik ve korku içinde beklediklerini kaydettiler. (Vİ-GY
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı