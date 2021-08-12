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Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi

Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi

Vatandaşın kurtarılmayı beklemesi

Mahsur Kaldı Sel Felaketi İmam Hatip Lisesi Cep Telefonu Okul Bahçesi 

-Selde sürüklenen araçlar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’daki sel felaketinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının imam hatip lisesi birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım beklediği anlar yer aldı. Dün sabah saatlerinde Kastamonu’da etkili olan yağış beraberinde sel ve taşkınları getirmişti. Yaşanan sel felaketi Bozkurt ilçesinde vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasında yansıdı. Çekilen görüntülerde yüzlerce kilo ağırlığındaki eşyaların sel suları nedeniyle yerinden taşınıp hurdaya döndüğü de görüldü.
Okulun camında kurtarılmayı bekledi Çekilen görüntüler arasında sel sularının kapladığı okul bahçesinde birinci kata ulaşan sular nedeniyle bir kadının camda mahsur kaldığı da görüldü.

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