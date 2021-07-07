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Kastamonu’da sağanak yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da sağanak yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı

Kastamonu’da sağanak yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı

Köyü sel basması

Gürültü Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Sel Baskını Sağanak 

-Yollarda sel suları
-Evleri sel basması
-Ağaçları ve ekili alanları sel basması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı bir köy sel suları altında kaldı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yağdı. Kastamonu’da öğleden sonra akşam saatlerine doğru şiddetini arttıran sağanak yağış, şehrin iç kesimlerinde etkili oldu. Kastamonu’da merkeze bağlı Damlaçay köyünde etkili olan sağanak yağış sonrasında sel baskını yaşandı. Şiddetli yağış sonrasında Damlaçay köyünde dere taştı. Derenin taşması nedeniyle ekili araziler zarar gördü, yollar sel sularıyla kaplandı. Evlerin bodrumlarını, ahır ve samanlıkları sel suları basarken bazı ağaçlarda şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle kırıldı.
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