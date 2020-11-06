Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu’da otomobil alev alev yandı

Kastamonu’da otomobil alev alev yandı

Aracın yanması

Gesi 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobil alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünde Cuma namazı öncesi mezarlığa giderek dua eden 68 yaşındaki Rıza Tutkun, daha sonra aracına binerek Soğuksu bölgesinde bulunan camiye hareket etti. Aracına bindiği anda henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı aracın motor kısmı yanmaya başladı.
Kendini araçtan dışarı atarak alevlerden kurtulan Rıza Tutkun, ardından itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri araca müdahale edene kadar otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı