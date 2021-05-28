Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu'da ormanlık alandaki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kastamonu'da ormanlık alandaki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

- Ayıdan görüntü - Abana Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya'nın konuşmasıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Abana ilçesinde doğa gezileri için rota çalışması yapan ekip, ormanda karşılaştıkları ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Abana Turizm Derneği üyelerinden oluşan 4 kişilik ekip, yaz sezonu öncesinde doğa aktiviteleri için yürüyüş parkuru oluşturmak üzere bölgede keşfe çıktı.İlçeye bağlı Elmaçukuru köyü ile Bozkurt'a bağlı Sarıçiçek köyü arasındaki orman yolunda yürüyen ekip, yiyecek arayan bir ayıyla karşılaştı.Bir süre hayvanı izleyerek cep telefonu kamerasıyla görüntü alan ekibin ses çıkarmasıyla ayı, ormanın içine girerek gözden kayboldu.Abana Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 9 kilometrelik parkurun üçüncü kilometresinde ayıyla karşılaştıklarını belirterek, "Bizi fark etmedi, bir süre yol boyunca ilerledi ve biz de kendisini izledik. Biraz ses yapıp gürültü çıkardıktan sonra bizden kaçtı. Gerçekten bölgemiz çok güzel, doğa ile iç içe. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Eziler Kamera Muhabir Cep Telefonu Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement