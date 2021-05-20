Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının çekilmesi

Bild Ormanlı Gesi Trol 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alınabildi. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangına, Kastamonu'daki diğer orman işletme müdürlüklerinden de ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement