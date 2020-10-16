Kastamonu'da orman yangını



- Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Musa Köyü Kurt Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yaptı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın İnebolu Orman İşletme ve İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi ile kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, çevre ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden destek istendi. Söndürme çalışmalarında ormanlık alan büyük çapta zarar gördü.



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