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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışının çekilmesi

Hafta Sonu Kar Yağışı 

-Karın yağması
-Detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’da il genelinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Kastamonu’da il genelinde kar yağışı başladı.
Kar yağışı nedeniyle il merkezi dahil bazı ilçeler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda güçlük yaşanıyor. Kastamonu-Cide karayolu Dağlı mevkiinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yolda Karayollarına bağlı ekipler, kar kürüme çalışmalarına başladı.
Yolun açık kalması için ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürürken ulaşımda ise zaman zaman sorun yaşanıyor. Kastamonu’da il merkezi dahil bazı ilçelerde de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şiddetini daha da artırması beklenen kar yağışının yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Kar yağışının sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda da yer yer devam etmesi bekleniyor.
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