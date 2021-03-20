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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kastamonu’da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu’da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kaza yeri genel görüntü

Hastane Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Yolcu Otobüsü Direksiyon 

-Kaza yeri detay görüntü

( KASTAMONU )- Kaza yapan otomobile çarpmamak için duran yolcu otobüsüne arkadan gelen otobüs çarptı: 7 yaralı KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kaza yapan otomobile çarpmamak için duran yolcu otobüsüne, arkadan gelen başka bir otobüs çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tosya ilçesine 20 km mesafede bir aracın bariyerlere çarparak kaza yapmasının ardından yoldan geçmekte olan yolcu otobüsü, otomobile çarpmamak için durması sonucu arkadan gelen bir başka otobüs çarptı. İddialara göre Tosya Ortalıca Köyü Mevkiinde D-100 Karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak kaza yaptı. Tokat Erbaa’dan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsü Ortalıca Köyü Mevkiine geldiğinde kaza yapan otomobile çarpmamak için durması üzerine arkadan gelen bir başka yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobilde ve otobüslerde maddi hasar meydana gelirken, 2'si otomobilde 5'i otobüste yolcu olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gönderilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yararılar tedavi altına alındı. Kazada otobüste hafif yaralanan yolcular ise 112 ambulanslarında ayaktan tedavi edildi. Kazanın ardından yolda geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açılarak geçişler kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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