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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 Yaralı

Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 Yaralı

Kaza yapan otomobillerin çekilmesi

Jandarma Uttu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinin çekilmesi
-Not: Ölen şahısların vesikalık fotosu haberde mevcuttur
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu-Taşköprü karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde Akdoğan köyü mevkiinde Orhan Zaim idaresindeki 37 EF 718 plakalı Renault marka otomobil, iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 40 yaşındaki İsmail Şimşek yönetimindeki 37 LH 763 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlar savrulurken, otomobillerde bulunanlarda sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada sürücü Orhan Zaim ile eşi Selma Zaim yaralandı. Durumu ağır olan Orhan Zaim, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Zaim kurtarılamadı, eşi Selma Zaim ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer aracın sürücüsü İsmail Şimşek ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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