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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu’da fırtına evlerin çatısını uçurdu, hasara yol açtı

Kastamonu’da fırtına evlerin çatısını uçurdu, hasara yol açtı

Fırtınadan görüntü alınması

Polis Nadan Polis Ekipleri 

-Detaylar

( KASTAMONU )- Kastamonu’da fırtına etkili oldu KASTAMONU

- Kastamonu’da şiddetli esen fırtına, ağaçları yıktı, çatıları uçurdu, enerji nakil hatlarını kopardı. Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezi ile Devrekani, Küre, Seydiler ve İnebolu’da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik ve telefon nakil hatları koptu, binaların çatıları uçtu. Binaların çatılarından uçan cisimler yollara savruldu. Belediye ve polis ekipleri sorun yaşanan yerlere anında müdahalede bulunarak önlemlerini arttırdı. Binalardan kopan parçalar belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılırken kopan enerji nakil hatlarına ekipler müdahale etti.
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