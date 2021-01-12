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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kastamonu’da elektrik kontağından çıkan yangında 1 ev yandı

- Kastamonu’da elektrik kontağından çıkan yangında 1 ev yandı

Yangının çekilmesi

Jandarma Karaağaç Köyü Karaağa Karaağaç Elektrik Kontağı 

-Alevlerin çekilmesi
-Evi yanan şahısla röportaj yapılması
-Söndürme çalışmaları

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Yukarı Mahallesinde Şaban Erden’a ait iki katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. Yangına Taşköprü ve Hanönü itfaiye ekipleri ile arazözler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın, diğer evlere de sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Alt katta iken elektrik kontağından çıkan bir duman gördüğünü söyleyen yangında evi yanan Şaban Erden, “Evde hanım ile birlikte oturuyorduk. Alt kattı yangın çıkmış. Üst kata dumanlar gelince yangın çıktığını fark ettik. Yangın elektrik kontağından çıktı” dedi.
(Vİ-RFK
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