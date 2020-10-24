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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Polis Güvenlik Önlemi Terör Örgütü Polis Ekipleri İstihbarat 

-adliye detayları

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'da İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada DAEŞ terör örgütü ile bağlantıları oldukları iddia edilen C.H., S.Y. ve K.A., gözaltına alındı. Polis ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan polis ekipleri tarafından adliyeye çıkarılan şüphelilerin yakınları da adliye bahçesinde beklerken Özel Harekat ekipleri ise adliye bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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