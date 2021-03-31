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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmanın operasyonu

Jandarma Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Kışla 

-Jandarmanın kışladan ayrılışı drone görüntüsü
-Jandarmanın eve baskın yapması
-Jandarmanın evde DEAŞ üyesi vatandaşları gözaltına alması
-Jandarmanın evi araması
-Yakalanan şahısların gözaltına alınması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Daire Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
DEAŞ örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şahıslara ait il merkezinde altı farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2’si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
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