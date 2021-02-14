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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu’da çıkan yangında bir ev ve ahır küle döndü

Kastamonu’da çıkan yangında bir ev ve ahır küle döndü

Yangından görüntüler

Yangına Müdahale İtfaiyeciler 

-Söndürme çalışmaları

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında bir ev ve ahır tamamen yanarak küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Gökören köyü Dikmen Mahallesinde Niyazi Çatal'a ait evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin yanında bulunan ahıra sıçradı. Olay yerine gelen Daday İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi yangına müdahale etti. Giderek şiddetini artıran yangına Araç, Eflani ve Pınarbaşı itfaiyeleri takviyelerde bulunurken, çıkan yangında ev ve ahır tamamen yanarak küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiyeciler diğer evlere yangının sıçramaması için söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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