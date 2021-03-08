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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kastamonu’da bir mezarın taşları tahrip edildi

Kastamonu’da bir mezarın taşları tahrip edildi

Mezarlık genel görüntü

Mezar Taşı Saldırı 

-Tahrip edilen mezar
-Dua etmeye gelen vatandaş röportaj
-Mezar taşı sökülmüş hali

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir mezarın taşlarına yapılan saldırı vatandaşların tepkisine yol açtı.Tosya ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir mezarın taşları tahrip edildi. Olay, mezarlığa dua etmeye gelenler tarafından fark edildi. Çevrede olayın failine ilişkin herhangi bir iz bulunamazken, dua etmeye gelen vatandaşlar ölülerin kimseye zarar vermediğini belirterek saldırıyı kınadı. Tahrip edilen mezar taşını söken ustalar, yeni bir mezar taşı yapmak üzere çalışmalara başladı.
Mezarlığa dua etmeye gelen bir vatandaş, “Ölülere saygı duyalım. Ölülerin kimseye bir zararı yok. Bol bol dua edelim. Ölüden zarar gelmez, bunu yapmayalım. Bu herhalde bilerek kırıldı. Parçaları yerlerde. Ya balyoz ya keserle bilerek bilinçli kırılmış” diye konuştu.

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