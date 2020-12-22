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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kastamonu’da beklenen kar yağışı başladı

Kastamonu’da beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışının çekilmesi

İçme Suyu Yağan Kar Yağışı 

-Yüksek kesimlere yağan karın çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da kurak bir mevsimin yaşanması nedeniyle uzun süredir beklenen kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri yağmaya başladı.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle bir süredir kar yağışı bekleniyordu. Beklenen kar yağışı, özellikle Kastamonu’nun yüksek kesimlerine yağmaya başladı.
Küre ilçesine yağan kar yağışı, ilçede etrafı beyaza çevirdi. Vatandaşlar, kar yağışı uzun süredir beklediklerini ve özellikle içme suyunda yaşanan sıkıntıların yağan bu kar yağışı ile son bulmasını temenni ettiklerini söyledi.

(Vİ-
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