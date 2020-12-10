Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın söndürme çalışmalrı

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Ahşap Ev Trol 


- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçesine bağlı Evrenye Köyü’nde sabah saatlerinde Şerife Arslan ve ailesinin oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahipleri ise yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı