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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Çöp konteynırına atılan kaplumbağalar kurtarıldı

KASTAMONU - Çöp konteynırına atılan kaplumbağalar kurtarıldı

- Çöp konteynırına atılan kaplumbağalar - Kaplumbağaların doğaya salınması - Belediyede temizlik biriminde çalışan Levent Karakaş'ın konuşması Kastamonu 'da çöp konteynırına atılan kaplumbağalar kurtarıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde tenekeye konularak çöp konteynırına atılan kaplumbağalar temizlik görevlisinin dikkati sayesinde fark edilerek, yeniden doğal yaşamına salındı.Belediyede temizlik biriminde çalışan Levent Karakaş, rutin çalışmalar kapsamında ekip arkadaşıyla birlikte ilçe merkezindeki konteynırlardaki çöpleri boşaltmaya çıktı.Konteynırın içindeki teneke kutuda bulunan kaplumbağaları fark eden Karakaş, kurtardığı 5 hayvanı tekrar doğal yaşamıyla buluşturdu.Karakaş, AA muhabirine, karşılaştığı manzaranın kendisini üzdüğünü söyledi.

Kaplumbağaları son anda fark ettiğini anlatan Karakaş,"Çöp konteynırlarını boşalttığım sırada gözüme takılan teneke kutuda birden çok kaplumbağa olduğunu gördüm. İyi ki de fark ettim yoksa kamyonun arkasında çöplerle birlikte sıkışıp öleceklerdi. Karşılaştığım bu manzara beni çok üzdü, maalesef insanlık kötüye gidiyor." dedi.

Temizlik Görevlisi Muhabir Hayvan 

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