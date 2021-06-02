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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KASTAMONU - Çöken evin altında kalan keçiyi itfaiye ve AFAD kurtardı

KASTAMONU - Çöken evin altında kalan keçiyi itfaiye ve AFAD kurtardı

- AFAD ve itfaiye ekiplerini çalışmasıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da çöken metruk evin altında kalan keçi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Merkez Uzunoluk köyü Aynacılar Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap ev çöktü. Buraya giden köy sakinleri, bir keçinin göçük altında kaldığını görünce yardım talebinde bulundu.Bunun üzerine, köye giden AFAD ve itfaiye ekipleri, keçiyi göçük altından sağ çıkartarak sahibine teslim etti.

Ahşap Ev Keçi Yardım Talebi 

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