Kastamonu-Bartın karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

-Yolda kalan araçların çekilmesi

-Kar yağışının çekilmesi

-Otobüsün kurtarılması

-Röportajlar yapılması



( KASTAMONU )- İstanbul’dan gelen yolcular, kara saplanan otobüste 5 saattir mahsur KASTAMONU



- Kastamonu-Bartın karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, İstanbul’dan Cide ilçesine yolcu getiren otobüste kara saplandı. Sürücüler, 5 saattir yolda mahsur kaldıklarını belirterek, karla kapanan yolun biran önce açılmasını talep ettiler. Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Bartın karayolu üzerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle köy yollarıyla birlikte Karayolu da ulaşıma kapandı. Cide-Bartın karayolu üzerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Karla kapanan yolları açmakta Karayolları ekipleri yetersiz kalırken, kar yağışı her geçen saat şiddetini daha da arttırmaya devam ediyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Cide-Bartın karayolu üzerinde özellikle Avara Tepesi ile Hacımahmut yokuşu bölgesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araçlar ise kayarak kara saplandı. Ayrıca İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine yolcu getiren bir otobüs, Avara Tepesinde yolda kayarak kara saplandı. Sabah saatlerinde 06.00 sularında kayan yolcu otobüsü, yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekliyor. Yolcu otobüsüyle birlikte yaklaşık 30 araçta aynı güzergahta karla kapanan yolda mahsur kaldı. Yolcu otobüsünün Avara Tepesini geçtikten 1 kilometre sonrasında yolda çok kar olduğu için kayarak kara saplandığını söyleyen yolcular, “Zincir taktık yine çıkamadık. Karayolları ekipleri yetersiz kalıyor. Sabah saat 06.30’dan beri ekipleri bekliyoruz. Şimdi otobüsten indik güzergahta geziyoruz, yolda yürüyoruz. Otobüste 30-35 civarında yolcu bulunuyor. Otobüs kaydı, zincir taktık yine de çıkamadık. Yolda tuzlama falan hiçbir şey yok. Greyder yeni yeni açmaya başladı.

Bizim araçlarımızın bazılarını da traktör çekti. Karayollarının bu işe bir an önce çözüm bulması lazım” dedi.

Saat 06.00’dan beri yolda olduklarını söyleyen sürücüler, “Bartın istikametine gidiyorduk. Maalesef kara saplandık. Otobüste kaldı yolda, bizlerde kaldık yolda. Bir kere kumlama oldu sadece, başka yolda bir çalışma görmedim. Tuzlama ya da kumlama olsaydı yolda araçlar kalmayabilirdi” dedi.

Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle zincir takmayan araçların geçişine izin vermiyor.



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