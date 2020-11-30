KASTAMONU - Araç'ta orman yangını

- Yanan alandan yükselen alevler - İtfaiyenin yangına müdahale etmesiKASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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