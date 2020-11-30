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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Araç'ta orman yangını (2)

KASTAMONU - Araç'ta orman yangını (2)

- Yanan alandan yükselen dumanlar - Ekiplerin yangını söndürme çalışması - Yanan ağaçlar - Çavuş Köyü Muhtarı Halim Küçükçavuş'un açıklamasıGÜNCELLEME - Kastamonu 'da orman yangını - Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattıRÖPORTAJ EKLENDİKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde, çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.Çavuş köyü muhtarı Halim Küçükçavuş, köylerinin, yangının çıktığı Kavak köyünün yakınlarında bulunduğunu söyledi.

İlçeden gelirken yangından haberdar olduğunu vurgulayan Küçükçavuş, "Hemen itfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsun hemen müdahale ettiler. Tabii ki bizler de köylüler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda yangının üst tarafını kontrol altına aldık. Yalnız aşağı taraftan yangın köye yaklaşıyor." dedi.
Bölgeye arazözlerin gönderildiğini ifade eden Küçükçavuş, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ormanlı Orman Yangını Yükselen Trol 

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