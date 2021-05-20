KASTAMONU - Araç ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
- İtfaiye araçları - Toplanan itfaiyeciler - Toplanan su boruları - Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er'in açıklamasıGÜNCELLEME - Kastamonu 'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Yangında 5 hektarlık alan zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE RÖPORTAJ EKLENDİKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.İlçeye bağlı Saltuklu köyünün ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.Yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale etti.Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirtti. Ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini anlatan Er, "Şiddetli rüzgar vardı. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldık. Daha sonra ekiplerimizle yangını çevreleme işlemini başardık. Gece boyunca soğutma işlemleri devam edecek. Yangın bu haliyle 5 hektar alanda tutulmuş oldu." diye konuştu.
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