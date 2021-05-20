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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Araç ilçesinde orman yangını

KASTAMONU - Araç ilçesinde orman yangını

- Araç ilçesinde orman yangını - Yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Kastamonu 'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Araç ilçesinde orman yangını çıktı.İlçeye bağlı Saltuklu köyünün ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.Yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

Ormanlı Orman Yangını 

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