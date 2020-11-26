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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KASTAMONU - Alzaymır hastası kayıp kadından bir aydır haber alınamıyor

KASTAMONU - Alzaymır hastası kayıp kadından bir aydır haber alınamıyor

- Ümmühan Göçmen'in fotoğrafı - Arama kurtarma çalışmalarından detaylar - İz takip, arama kurtarma köpeğinin çalışmalarıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde, kestane toplamak için ayrıldığı evine dönmeyen alzaymır hastası 82 yaşındaki Ümmühan Göçmen'in bulunması için bir aydır yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.Beldeğirmeni köyünde yaşayan Göçmen'i bulmak için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinden oluşan ekipler, bölgede zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bir ay boyunca gece gündüz çalıştı.Jandarmanın hassas burunları iz takip köpeği "Füme", arama kurtarma köpeği "Garip" ve kadavra köpeği "Salto" da ekiplere destek verdi.Alzaymır hastası Göçmen, gidebileceği her alanda büyük bir titizlikle arandı ancak bulunamadı.Oğlu Metin Göçmen, AA muhabirine, geçen ay sabah erken saatlerde kestane toplamak için ormana giden annesinin bir daha dönmediğini söyledi.

Göçmen, arama çalışmaları sonucu önce ayakkabıları, sonra sepeti bulunan annesine bölgedeki ayıların zarar vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Ormana Muhabir Kadavra 

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