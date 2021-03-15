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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kasımpaşa’da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu

Kasımpaşa’da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu

Yangından genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )-Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda büyümeden kontrol altına alındı İSTANBUL

Polis İnşaat Malzemesi Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Trol 


- Beyoğlu Kasımpaşa’daki inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın saat 08.00’da Beyoğlu Camıkebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde bulunan inşaat ve ofis malzemeleri deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın deponun tamamını etkisi altına aldı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. İtfaiye araçlarının da cadde üzerinde yer kaplaması nedeniyle de kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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