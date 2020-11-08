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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kasımda deniz keyfi - ANTALYA

Kasımda deniz keyfi - ANTALYA

- Konyaaltı Sahili - Sahilde güneşlenenler - Sahilde denize girenler - Sahil bandında yürüyüş yapanlar Antalya 'da kasımda deniz keyfiANTALYA (AA) - Antalya 'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.Kasım olmasına rağmen etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyen Antalya lılar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü.Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları köpeklerini gezdirdi.Öte yandan genelde maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralının zaman ihlal edildiği dikkati çekti.

Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Bisiklet Güneşli Balık Tutma 

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