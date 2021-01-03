- Kasım Süleymani için binlerce kişi Bağdat sokaklarında

-Kirman’dan görüntü



( ERBİL ) ERBİL



- İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün Bağdat’ta düzenlenen gösterilere binlerce kişi akın etti. Geçtiğimiz yıl ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Bağdat’ta gösteri düzenlendi.

Yandaşları, Haşdi Şabi'nin Bağdat’ta “Bir milyonluk” gösteri çağrısı üzerine sabah saatlerinden itibaren ülkenin farklı bölgelerinden Bağdat’ta bulunan ünlü Tahrir Meydanı’na akın etti. Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda düzenlen gösterilerde Kerkük ve çevresindeki Türkmenler de yer aldı. Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericilerin ellerinde mavi ay yıldızlı bayraklar dikkat çekti. Ellerinde Türkmeneli bayrağını kaldıran Türkmen göstericiler, sloganları attı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Süleymani Kirman’da da anıldı Kasım Süleymani, ölümünün birinci yılında memleketi Kirman’da da anıldı. Süleymani’nin İran’ın Kirman kentinde bulunan mezarına akın eden yüzlerce kişi, İran bayrakları ile mezarı başında dua etti. Kirman’ın yanı sıra İran’ın başkenti Tahran’da korona virüs nedeniyle geniş çaplı anma törenleri düzenlenmedi. Tahran Üniversitesi ve konferans salonlarında düzenlenen anma törenlerine askeri ve siyasi yetkililerin yanı sıra Kasım Süleymani'nin ailesi de katıldı.





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