'Kaşif' adını verdiği atıyla İzmir’den Batman’a yürüyecek

- Yüksel Atalay’ın atına bisküvi yedirmesi

- Yüksel Atalay’ın konuşması

- Asuman Keskiner’in konuşması



( MANİSA ) -- İzmir’den Batman’a atıyla doğa ve hayvan hakları için yürüyor MANİSA



- Uzun yıllar dövüş sporları ile ilgilenen ve çeşitli dereceler elde ettikten sonra kendisini doğaya adayan Batmanlı Yüksel Atalay (38), hayalini kurduğu doğaya ve hayvan haklarına saygı yürüyüşüne İzmir’den aldığı ve 'Kaşif' adını verdiği atla başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mola veren Yüksel, atıyla İzmir'den Batman'a kadar yürüyecek. Doğaya ve hayvan haklarına saygı yürüyüşü hayalini gerçekleştirmek için İzmir’den at alan ve Kaşif ismini verdiği atla Batman’a yürümeye başlayan Yüksel Atalay, Manisa’nın Salihli ilçesinde mola verdi. İzmir’den başladığı ve bin 500 kilometrelik yolculuğunu yaklaşık 2 ayda tamamlamayı hedeflediğini belirten Atalay, Salihli’de yolculuğu ile ilgili bilgiler verdi. “Hep bir hayalim vardı. Bir atım olsun istemiştim” diyen Atalay, “2 hafta önce Muğla Fethiye’de kampta iken Kaşif’i internette satılık ilanlarında gördüm. Hiç düşünmeden hemen İzmir’e gittim aldım. Onu çok sevdim. Aramızda da müthiş bir bağ kuruldu. İzmir’den Batman’a atım Kaşif ile beraber yola çıktım. Ortalama 2 aylık bir süre belirledim kendime. Tahminimce 2 ayda Batman’a varabileceğimi düşünüyorum. Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı bilindiği üzere ormanlara da giriş yasaklandı. Bu nedenle yolculuk boyunca kamplarımı yol kenarlarında yapıyorum. Atımın ismini Kaşif koymamın sebebi de yapacağım bu yolculukta onun da elde edeceği deneyimdir. Ortalama bin 500 kilometrelik bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yolculuğumuzun çok uzun sürecek olması önemli değil. Önemli olan varacağınız nokta da değil. Yaptığınız yolculuktur. Yolda yaşadıklarınızdır. Ben tamamen buna adapte oldum. Tabii ki çok meşakkatli bir yolculuk. Buda işin tadı tuzu biberi. Bu yolculuk sayesinde hem doğaya saygı adına bir şeyler yapmış olacağız hem de hayvan haklarına dikkat çekeceğiz. Orman yangınları ile çok zor zamanlardan geçtik. Milyonlarca ağaç küle döndü, binlerce orman canlısı da hayatını kaybetti. Umarız bir daha böyle acılar yaşanmaz” dedi.

Yürüyüşü çok anlamlı bulduğunu kaydeden Asuman Keskiner ise “Tesadüfen yolumuz kesişti. Tanıştık ve çok mutlu olduk. Atıyla birlikte yola çıkış amacını duyunca daha çok mutlu olduk. Doğaya saygı ve hayvanları korumak adına. Çünkü bu dünyayı biz onlarla paylaşıyoruz. Onlar yoksa biz yokuz. Biliyorsunuz dünyadaki son arı yok olduğunda dünyanın ömrü 4 yıl. Bu bilimin kanıtladığı bir şey. Bir canlının yok olması kadar kötü bir şey olamaz. Arkadaşımızı destekliyorum. Yolu açık olsun diyoruz" dedi.

(BA-ÖND-

