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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kasayla meyve çaldı

Kasayla meyve çaldı

şahsın, tezgahın üzerindeki örtüyü kaldırması

Polis Salar Akalan Kamera Hırsız 

-meyve kasasını alması
-diğer kasalara bakması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te kasayla meyve çalan bir kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir manava giren şahıs, üstü örtülü manav tezgahından meyve kasasını alarak, kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, polisin çalışması sonucu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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