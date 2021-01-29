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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kasası aşırı yük dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kasası aşırı yük dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

kamyonetin seyir halinde olduğu anlar

( SAKARYA -ÖZEL) SAKARYA

Asad Karya Kamera Cep Telefonu 


- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı.Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağı üzerinden Çevre Yolu Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği ağaçlar adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasadaki ağaçların her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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