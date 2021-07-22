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Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu

Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu

Kasaptan görüntü,

Kurban Bayramı Uttu Kurban İbadeti Hayvan 

-Kıma çemilirken görüntü,
-Vatandaşların beklemesi, detay.

( DÜZCE ) DÜZCE

- Ülke genelinde kutlanan Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getiriyor. Kurbanlıklarını işlemek için kasaplara gidenler, et parçalama ve kıyma çektirme telaşına girdi. Kurbanını kesen vatandaşlar bayramın ilk gününden itibaren kasapların yolunu tuttu. Bayram mesaisi yapan kasaplar vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğine göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri verdiklerini belirtti.
Düzceli Kasap Necmi Turan Demirkaynak, işlerimiz yoğun olduğunu belirterek “İşlerimiz yoğundu daha da yoğunlaşmaya başladı.
Gelen etlerini kıyma yapıyoruz. Hisseli olduğu zaman kıymalık fazla oluyor. Antrikotu bile kıymalık yapmışlar” dedi.
Demirkaynak en güzel köftenin ise hayvanın döş kısmından yapıldığını belirterek vatandaşlara “Etleri, kıymaları azar azar poşakara koyup derin dondurucu ya koyup saklasınlar” tavsiyesinde bulundu. Ercan Aslım isimli kasap ise “Kurban kesildiyse 1 gün dinlendirilip ondan sonra kasaba götürülmeli” dedi.
Kasaplarlarda bu günlerde kurban bayramını nedeniyle bir yoğunluk yaşanırken kıymanın kilosunu 2 ile 2,5 liraya çekiliyor. (ALI-
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