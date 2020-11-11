Kasadan sarkan battaniye kamyoneti alev topuna çevirdi



- Çorum’un Sungurlu ilçesinde kamyonetten sarkan battaniye egzoza temas edince yangına neden oldu. Seyir halindeki kamyonet adeta alev topuna döndü. Edinilen bilgilere göre, Sunguru-Çorum karayolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü bir kamyonet, kasasından sarkan battaniyenin egzoza temas ederek tutuşması sonucu seyir halinde yanmaya başladı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yangını farkederek sürücüyü uyarmasıyla aracını durduran kamyonet sürücüsü yangına kendi imkanları ile müdahale etse de basarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan araç söndürüldü. Kamyonet ve kasada bulunan eşyalarda büyük ölçüde maddi zarar meydana geldi. (TG-BÖ-KA



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